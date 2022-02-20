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Автор Дмитрий Плотников

"Плохо всё!": Олимпийская чемпионка подвергла критике организацию Игр-2022

Спорт

Известная российская журналистка и чемпионка Олимписких игр 1976 года в прыжках в воду Елена Вайцеховская подвергла резкой критике организацию зимней Олимпиады в Пекине.

"Плохо всё!": Олимпийская чемпионка подвергла критике организацию Игр-2022

Она отметила, что было плохо всё - от питания до пассажирского транспорта.

"...Китай сделал невероятное. Он показал всему миру, что является абсолютно неорганизованной, дремучей, дурно пахнущей и дурно кормящей гостей страной, способной вызвать даже у ко всему привыкших спортсменов только одно желание — как можно быстрее уехать. Как им это удалось, для меня загадка, поскольку я помню и другой Китай. Которого, похоже, больше нет.

Что мешало сделать... нормальные магазины, нормальную еду (Йоханнес Клебо, просидевший ночь в туалете, передаёт вам привет), поставить уличные обогреватели на остановках и включить отопление в автобусах, так и останется тайной", - пишет Вайцеховская в Телеграм-канале.

Журналистка также пишет, что у нее осталось "мерзкое послевкусие". От Игр, которые провела страна, не способная провести их "даже не хорошо, а хотя бы достойно". Дальше олимпионик задаётся вопросом, что скажет на закрытии Томас Бах.

Олимпийские игры-2022 в Пекине завершаются сегодня, 20 февраля.

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Автор: Дмитрий Плотников
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