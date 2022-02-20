Хоккеисты сборной России на седьмой минуте матча открыли счет в финале олимпийского турнира против команды Финляндии. Сейчас российские спортсмены ведут со счетом 1:0.
Первую шайбу в ворота финнов направил Михаил Григоренко. При этом, многие эксперты считали, что фаворитами турнира могут стать игроки от Финляндии.
Ранее российская сборная вырвала победу у Швеции, "разгромив" оппонентов серией буллитов.
Отметим, что сборная России является действующими олимпийскими чемпионом в хоккее.
Что же касается игры против действующего соперника, россияне лидируют в матче со счётом 1:0.
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Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.
Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.