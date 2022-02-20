Российские хоккеисты открыли счёт против финнов на Олимпиаде в Пекине

Хоккеисты сборной России на седьмой минуте матча открыли счет в финале олимпийского турнира против команды Финляндии. Сейчас российские спортсмены ведут со счетом 1:0.

Первую шайбу в ворота финнов направил Михаил Григоренко. При этом, многие эксперты считали, что фаворитами турнира могут стать игроки от Финляндии.

Ранее российская сборная вырвала победу у Швеции, "разгромив" оппонентов серией буллитов.

Отметим, что сборная России является действующими олимпийскими чемпионом в хоккее.

Что же касается игры против действующего соперника, россияне лидируют в матче со счётом 1:0.