В Госдуме предложили представить Валиеву к государственной награде

По мнению депутата Госдумы Дмитрия Свищева, российскую фигуристку Камилу Валиеву необходимо представить к государственной награде.

Парламентарий подчеркнул, что на долю Валиевой выпало испытание, которое сможет перенести не каждый взрослый человек, не говоря уже о 15-летней девочке. Свищев отметил, что неудачный прокат фигуристки был вызван оказанным на неё давлением.

"Камила Валиева — уникальный человек в фигурном катании. То, что она пережила, выдержит не каждый взрослый. Ее неудачи — это результат того давления, которое на нее было оказано. Мало кто справится с этим. Мы обязательно ждем и встретим Камилу, как олимпийскую чемпионку", — пообещал представитель Госдумы, слова которого приводит Sports.ru.

Свищев сообщил, что совместно с министром спорта РФ Олегом Матыциным 18 февраля было решено представить Камилу Валиеву к государственной награде.

"Мы гордимся ею и будем всячески оберегать ее" — добавил депутат.

После "золотого" проката российской сборной в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, которую она сдала ещё в декабре. Спортивный арбитражный суд допустил спортсменку к дальнейшему участию в состязаниях, несмотря на негодование зарубежных чиновников и иноСМИ. В личном первенстве Валиева заняла 4 место, неудачно откатав свою произвольную программу.

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