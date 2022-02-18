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Автор Евгения Васильева

Психолог поддержала критику главы МОК наставников Валиевой: "Убрать амбиции"

Спорт

Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала критику тренеров российской фигуристки, фигурантки допинг-скандала Камилы Валиевой от главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Психолог поддержала критику главы МОК наставников Валиевой: "Убрать амбиции"

"В любом случае эта девочка — ребёнок, поскольку ей всего 15 лет. Это ребёнок, которому нужны внимание и забота. Спорт — достаточно серьёзная работа, но дети в любом случае остаются детьми. Хотя это девочка, конечно, целеустремлённая, с титаническими волевыми качествами. Тем не менее, всё равно поддержка нужна", — подчеркнула специалист.

Также она напомнила, что даже спортсмены имеют право на ошибку и заслуживают поддержку. По словам эксперта, крайне важно, чтобы семья и тренер отнеслись к Валиевой по-доброму. Зачастую ребёнок соревнуется не для себя, а ради родных, чтобы они гордились им, отметила психолог.

"Здесь важно убирать амбиции и тренеру, и родителям. Если кому-то сложно поддерживать ребёнка, то им, прежде всего, самим нужно проходить личную психотерапию, потому что они в детях видят себя, идёт проекция. Взрослые считают, что ребёнок их подвёл, потому что тренер трудился, и маленький спортсмен должен был показать, насколько хорошо тренер выполнил свою работу. Не надо таким образом мыслить, потому что Валиева пострадала от большого прессинга, но всё равно не побоялась и выступила", — заключила Наумова.

Ранее руководитель МОК осудил поведение наставников Валиевой, которые решили, что она получила четвёртое место на Олимпиаде в Пекине, потому что сдалась. Бах назвал отношение тренеров к фигуристке "холодным" и подчеркнул, что они не "создали комфорт" для неё.

"Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения", — заявил Бах, его слова цитирует РИА Новости.

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Пекин-2022 | Камила Валиева. Произвольная программа, женское одиночное катание
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы томас бах фигурное катание
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