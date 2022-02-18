Половина россиян считают, что наши спортсмены принимают допинг

В абсолютной чистоте наших атлетов уверенны лишь 30% российских болельщиков.

По данным ВЦИОМ, 25 процентов участников опроса считают, что хотя российские спортсмены и принимают допинг, но не больше чем иностранцы. Еще 22 процента уверенны, что среди российских атлетов прием допинга распространен так же, как и среди зарубежных

Вместе с тем, 55 процентов готовы обвинить судей в предвзятом отношении к российским участникам соревнований.

Чтобы выяснить отношения россиян к проблеме допинга в спорте ВЦИОМ опросил по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность опроса составляет не более 2,5%.

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