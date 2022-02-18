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Автор Евгения Васильева

Авербух отреагировал на четвёртое место Валиевой: "Проиграла самой себе"

Спорт

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух прокомментировал четвёртое место российской фигуристки Камилы Валиевой на Играх в Пекине. Как объяснил тренер, спортсменка не смогла победить из-за ситуации с допинг-скандалом.

Авербух отреагировал на четвёртое место Валиевой: "Проиграла самой себе"

"Конечно, мы отдавали первенство Камиле Валиевой, и, как я говорил раньше, она может проиграть только самой себе. К сожалению, все те обстоятельства, которые возникли вокруг неё, не могли не сказаться на её катании, и действительно Камила Валиева проиграла самой себе", — сказал Авербух в разговоре с argumenti.ru.

По словам тренера, произошедшее с фигуристкой можно назвать драмой. При этом он подчеркнул, что спортсменка "поцелована Богом" и обладает невероятным талантом. Когда ей исполнится 19 лет, она сможет посоревноваться на Олимпиаде и заполучить золотую медаль, предрёк Авербух.

Ранее продюсер, жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что историю с Валиевой можно экранизировать. По мнению ведущей, такой фильм или сериал, скорее всего, снимет Netflix.

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Пекин-2022 | Камила Валиева. Произвольная программа, женское одиночное катание
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы илья авербух яна рудковская фигурное катание
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Авербух отреагировал на четвёртое место Валиевой: "Проиграла самой себе"
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