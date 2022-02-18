Роднина о прокате Трусовой на Олимпиаде: "Просто бегает от прыжка до прыжка"

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина невысоко оценила прокат фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. Выступление спортсменки ей не показалось выдающимся и рекордным.

Напомним, 17 февраля, в Пекине на Олимпийских играх фигуристы показали свои произвольные программы. Золото и серебро досталось российским спортсменкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Серебряный призёр разрыдалась после объявления результатов, так как рассчитывала на первое место.

Выступление Трусовой было ценно тем, что она первая смогла исполнить пять четверных прыжков на Олимпиаде. Такие достижения, однако, не впечатлили Ирину Роднину.

"Это сложность, но дальше идёт качество этих прыжков. А если у нее программы никакой нет? Просто она бегает от прыжка до прыжка. Это тоже сказывается. Видно, как-то ей плохо объяснили, в чем прелесть, особенность женского одиночного катания. Для вас, для журналистов, — это рекорд. А для меня, так как это женское одиночное катание, я хочу катание", — цитирует слова Родниной Life.

Ранее Ирина Константиновна обрушилась с критикой на Камилу Валиеву, обвинив её в безответственности из-за допинг-скандала. Позже Роднина изменила своё мнение и выступила в поддержку 15-летней фигуристки, ставшей жертвой травли со стороны МОК и ВАДА.

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