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Автор Елена Былкина

Роднина о прокате Трусовой на Олимпиаде: "Просто бегает от прыжка до прыжка"

Спорт

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина невысоко оценила прокат фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. Выступление спортсменки ей не показалось выдающимся и рекордным.

Роднина о прокате Трусовой на Олимпиаде: "Просто бегает от прыжка до прыжка"

Напомним, 17 февраля, в Пекине на Олимпийских играх фигуристы показали свои произвольные программы. Золото и серебро досталось российским спортсменкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Серебряный призёр разрыдалась после объявления результатов, так как рассчитывала на первое место.

Выступление Трусовой было ценно тем, что она первая смогла исполнить пять четверных прыжков на Олимпиаде. Такие достижения, однако, не впечатлили Ирину Роднину.

"Это сложность, но дальше идёт качество этих прыжков. А если у нее программы никакой нет? Просто она бегает от прыжка до прыжка. Это тоже сказывается. Видно, как-то ей плохо объяснили, в чем прелесть, особенность женского одиночного катания. Для вас, для журналистов, — это рекорд. А для меня, так как это женское одиночное катание, я хочу катание", — цитирует слова Родниной Life.

Ранее Ирина Константиновна обрушилась с критикой на Камилу Валиеву, обвинив её в безответственности из-за допинг-скандала. Позже Роднина изменила своё мнение и выступила в поддержку 15-летней фигуристки, ставшей жертвой травли со стороны МОК и ВАДА.

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Трусова КРИЧАЛА НА ТРЕНЕРОВ! Истерика перед Награждением. Драма на Олимпиаде, Пекин
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы ирина роднина анна щербакова александра трусова
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