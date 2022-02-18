Кабаева вмешалась в допинг-скандал с Валиевой на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева считает, что информацию о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой задержали сознательно, чтобы забрать золото у спортсменов из РФ.

Фигуристка Камила Валиева

По её словам, произошедшее на Олимпийских играх в Пекине нужно воспринимать как удар по российскому спорту, передаёт ТАСС.

Она убеждена: если бы штаб Валиевой узнал о наличии запрещённого вещества в допинг-тесте до ОИ-2022, её бы вовремя заменили в командном турнире. Гимнастка отметила, что в этом случае российские фигуристы всё равно могли бы претендовать на золотую медаль.

"Поскольку Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил выступать Камиле дальше, то следует сразу признать, что это чистая спортсменка", — сказала Кабаева.

Она призвала не навешивать ярлыки на дальнейшие выступления Валиевой. По мнению гимнастки, фигуристка мужественно справлялась со стрессом на фоне допинг-скандала.

"Девочка — молодец! Ей всего 15 лет, но все испытания она проходит достойно", — заключила олимпийская чемпионка.

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