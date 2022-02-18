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Автор Денис Постольский

Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде

Спорт

Российский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко выиграл деньги благодаря победе соотечественницы Анны Щербаковой на зимних Играх в Пекине. Речь идёт о крупной сумме, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на его супругу Яну Рудковскую.

Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде

"Мой муж сделал ставку на её победу сегодня, выиграл с коэффициентом 3,86. Могу сказать, что там цифра с шестью нулями", — сообщила она.

По словам Рудковской, Щербакова — боец и "девочка с характером".

Напомним, после объявления итоговых результатов Трусова, получившая серебряную олимпийскую медаль, настолько расстроилась, что ей не досталось золото, что даже не пыталась скрыть своего разочарования. Спортсменка не могла сдержать слёз на пьедестале, и крикнула одному из преследовавших её журналистов, что ненавидит всё, и больше никогда не выйдет на лёд.

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Мобильные мошенники разыграли Евгения Плющенко!
Автор: Денис Постольский, Редактор: Ольга Алексеева
Темы яна рудковская анна щербакова евгений плющенко
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