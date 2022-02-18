Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде

Российский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко выиграл деньги благодаря победе соотечественницы Анны Щербаковой на зимних Играх в Пекине. Речь идёт о крупной сумме, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на его супругу Яну Рудковскую.

"Мой муж сделал ставку на её победу сегодня, выиграл с коэффициентом 3,86. Могу сказать, что там цифра с шестью нулями", — сообщила она.

По словам Рудковской, Щербакова — боец и "девочка с характером".

Напомним, после объявления итоговых результатов Трусова, получившая серебряную олимпийскую медаль, настолько расстроилась, что ей не досталось золото, что даже не пыталась скрыть своего разочарования. Спортсменка не могла сдержать слёз на пьедестале, и крикнула одному из преследовавших её журналистов, что ненавидит всё, и больше никогда не выйдет на лёд.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен