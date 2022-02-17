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Автор Игорь Рябов

Познер о ситуации с Валиевой: "Не надо детей посылать на Олимпиаду"

Спорт

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал выступление фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Познер о ситуации с Валиевой: "Не надо детей посылать на Олимпиаду"

"Мне Валиеву очень жаль. Конечно, вся эта история с ВАДА и МОК ее сломила. И это, на мой взгляд, доказательство того, что не надо детей посылать на ОИ, на чемпионаты мира и так далее", — заявил Познер в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Он назвал историю с Валивой постыдной.

"Официальным лицам МОК и ВАДА должно быть стыдно, не говоря о многих журналистах, говоривших и писавших совершенно омерзительные вещи", — отметил телеведущий.

Познер пожелал Валиевой оправиться от удара и выразил сожаление, что с течением времени Олимпийские игры становятся всё более политизированными.

В четверг, 17 февраля российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова. Валиева стала четвёртой.

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Зачем нашим спортсменам выступать на Олимпиаде без флага и гимна?
Автор: Игорь Рябов
Темы анна щербакова владимир познер александра трусова
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