EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Трусова оправдалась за свои слёзы на пьедестале: "Я просила дать мне уйти"

Спорт

Российская фигуристка Александра Трусова, выигравшая 17 февраля серебряную медаль Олимпиады в женском одиночном катании, во время пресс-конференции едва могла справиться с эмоциями по поводу своего второго места и связанных с них вопросов журналистов.

Трусова оправдалась за свои слёзы на пьедестале: "Я просила дать мне уйти"

Спортсменка не скрывает, что разочарована итоговым результатом и своей серебряной медалью, тогда как она мечтала получить олимпийское золото, которое в результате досталось Анне Щербаковой. Фигуристка блестяще откатала свою произвольную программу, чистое и техничное исполнение которой позволяло ей надеяться на первую ступеньку пьедестала.

Трусова сообщила, что рада, что смогла сделать все пять заявленных четверных прыжков, и по этой причине она мечтала о другом результате — первом месте вместо своего второго.

"И в короткой, и в произвольной я сделала все, что могла на данный момент. Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Я сделала все, что могла" — сказала фигуристка корреспонденту Sports.ru.

Спортсменка отказалась говорить, поедет ли на чемпионат мира и выйдет ли вообще на лёд.

Когда журналисты спросили серебряную медалистку, из-за чего она плакала, девушка объяснила, что устала и скучает по родным.

"Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти.

Я просто захотела плакать. Я нахожусь уже две недели одна, без мамы, без собак. Вот и плачу" — ответила Трусова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Пекин-2022 | Александра Трусова. Произвольная программа, женское одиночное катание
Автор: Светлана Нерадовская
Темы анна щербакова фигурное катание александра трусова
Новости
Зеленский призвал отказаться от анонсов российского "вторжения"
Эксперт объяснил, почему Россия не выигрывает от резкого роста цен на нефть
Трусова оправдалась за свои слёзы на пьедестале: "Я просила дать мне уйти"
Зеленский заявил, что Минские соглашения составлены бездарно
Тарасова оценила отказ Трусовой выступать: "Надеюсь, сказала просто на эмоциях"
Политолог объяснил, в чём армия России уступает украинской
Александра Трусова о своём серебре ОИ: "Ненавижу этот спорт, ненавижу всё это!"
Комментатор Черданцев призвал судить всех, кто сломал Камилу Валиеву
Россияне стали больше покупать лекарств для потенции и меньше противозачаточных
Тутберидзе оценила прокат Валиевой: "Что ты вообще перестала бороться?"
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал широкий жест — в честь Дня независимости, который сегодня, 16 февраля, празднует Литва, он предложил Вильнюсу вариант выхода из экономического тупика и возобновления мирных соседских отношений.

Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Мир. Новости мира
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Политика. Новости и аналитика
Арестович объяснил, почему развязка украинского кризиса наступит до 1 марта
Мир. Новости мира
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова Юрий Носовский Так кто же разделил Украину на две половины? Юрий Носовский Ирина Шлионская Электронному зрению сначала обучат обезьян, а потом и людей Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В США назвали новые сроки "вторжения" РФ на Украину. На этот раз менее точные
Мир. Новости мира
Таинственный вертолёт США приземлялся на украинско-польской границе
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
Последние материалы
Политолог объяснил, в чём армия России уступает украинской
Александра Трусова о своём серебре ОИ: "Ненавижу этот спорт, ненавижу всё это!"
Сокотерапия: как лечиться натуральными напитками из овощей и фруктов?
Комментатор Черданцев призвал судить всех, кто сломал Камилу Валиеву
Россияне стали больше покупать лекарств для потенции и меньше противозачаточных
Тутберидзе оценила прокат Валиевой: "Что ты вообще перестала бороться?"
Камила Валиева без слов покинула микст-зону после произвольной программы
Тарасова прокомментировала выступление Валиевой: "Очень жаль… Нет слов"
Александр Гудков три года назад попрощался с холостяцкой жизнью
С возрастом единственной подходящей обувью для человека становятся лапти
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников