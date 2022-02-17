Трусова оправдалась за свои слёзы на пьедестале: "Я просила дать мне уйти"

Российская фигуристка Александра Трусова, выигравшая 17 февраля серебряную медаль Олимпиады в женском одиночном катании, во время пресс-конференции едва могла справиться с эмоциями по поводу своего второго места и связанных с них вопросов журналистов.

Спортсменка не скрывает, что разочарована итоговым результатом и своей серебряной медалью, тогда как она мечтала получить олимпийское золото, которое в результате досталось Анне Щербаковой. Фигуристка блестяще откатала свою произвольную программу, чистое и техничное исполнение которой позволяло ей надеяться на первую ступеньку пьедестала.

Трусова сообщила, что рада, что смогла сделать все пять заявленных четверных прыжков, и по этой причине она мечтала о другом результате — первом месте вместо своего второго.

"И в короткой, и в произвольной я сделала все, что могла на данный момент. Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Я сделала все, что могла" — сказала фигуристка корреспонденту Sports.ru.

Спортсменка отказалась говорить, поедет ли на чемпионат мира и выйдет ли вообще на лёд.

Когда журналисты спросили серебряную медалистку, из-за чего она плакала, девушка объяснила, что устала и скучает по родным.

"Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти. Я просто захотела плакать. Я нахожусь уже две недели одна, без мамы, без собак. Вот и плачу" — ответила Трусова.

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