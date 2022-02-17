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Автор Дмитрий Плотников

«Он меня взбесил»: норвежский лыжник обвинил Большунова в провокации на ОИ-2022

Спорт

Российские болельщики возлагали большие надежды на командный спринт. На это у поклонников спорта были все основания - Александр Большунов явно хотел победить ещё в одной эстафете и обойти Норвегию. После гонки главный соперник Большунова Эрик Вальнес обрушился на российского лыжника с обвинениями в провокации.

«Он меня взбесил»: норвежский лыжник обвинил Большунова в провокации на ОИ-2022

По ходу спринтерской эстафеты Большунов стремился увеличить разрыв с Вальнесом на каждом этапе, однако норвежец не отставал. Вальнес сумел даже выдержать тот невероятный темп, который Александр задал во время прохождения предпоследнего круга, отмечает Sportbox.ru.

После финиша победивший норвежский атлет рассказал о происшествии, которое осталось не замечено ни комментаторами, ни специалистами. За пару сотен метров до финиша россиянин обогнать Вальнеса.

«Он резко пошёл на внутренний радиус. Он почти проехал по моим лыжам. Это была провокация. Он меня взбесил», - заявил Эрик уже после победы.

Правила спринта допускают жёсткую контактную борьбу, если она не вызывает падения или явного нарушения. Громкие заявления сборной Норвегии похожи на попытку оказать давление на Александра, который сейчас готовится к марафону на 50 км свободным стилем. К провокации можно отнести и высказывание Йоханнеса Клебо, который сравнил Большунова и финна Иво Нисканена с «маленькими мальчиками».

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