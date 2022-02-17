Валиева ушла с тренировки в сопровождении сотрудника ОКР

Фигуристка сборной России Камила Валиева покинула тренировку в сопровождении руководителя пресс-службы Олимпийского комитета России и пресс-атташе сборной на Олимпиаде Константина Выборнова.

Напомним, Камила после короткой программы занимает первое место, она набрала 82,16 балла. На втором месте также россиянка Анна Щербакова (80,20), тройку замыкает Каори Сакамото из сборной Японии (79,84). Еще одна наша фигуристка Александра Трусова находится пока на четвертом месте (74,60). Произвольная программа у фигуристок сегодня 17 февраля начнется в 13:00 по московскому времени.

7 февраля российская сборная по фигурному катанию, в составе которой выступала Камила Валиева, завоевала золото Олимпиады в Пекине в командном турнире.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров перенесена из-за положительного результата теста 15-летней россиянки. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день оспорила. МОК, Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство подали апелляции, которые 14 февраля отклонил Спортивный арбитражный суд.

А позже МОК сообщил, что будут считать результаты с участием Камилы Валиевой предварительными, если российская фигуристка попадет в тройку призеров.