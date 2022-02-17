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Автор Дмитрий Плотников

Расписание зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине на четверг, 17 февраля

Спорт

В четверг, 17 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине разыграют шесть комплектов медалей. Все предстоящие соревнования покажут российские телеканалы.

Расписание зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине на четверг, 17 февраля

В 7:10 на "Матч ТВ" начнётся принципиальное противостояние женских хоккейных сборных США и Канады.

9:00 "Матч! Арена" покажет соревнования по горнолыжному спорту среди женщин, суперкомбинация, сообщает Championat. com.

9:05 Пройдёт 12-й тур по кёрлингу, где России будет противостоять Великобритания ("Матч ТВ", "Матч! Игра").

10:20 Женщины будут соперничать за медали во фристайле и ски-кроссе ("Матч ТВ", "Матч! Страна").

11:30 Телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Арена" представят соревнования женщин в конькобежном спорте на километровой дистанции.

13:00 Фигурное катание, женщины, произвольная программа ("Россия 1").

14:00 Начало командных соревнований по лыжному двоеборью, HS-140 + эстафета ("Матч ТВ", "Матч! Страна").

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Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Ольга Алексеева
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