Волочкова высказалась о скандале с Валиевой: "Без разницы, что она выпила"

Анастасия Волочкова прокомментировала допинг-скандал на Олимпийских играх, в центре которого оказалась 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева.

По мнению Балерины, юную спортсменку сегодня нужно поддержать. Она выступила против создания шоу вокруг темы с применением допинга.

Как отметила Волочкова, достижения Валиевой на Олимпиаде в Пекине — это результаты многолетнего ежедневного труда, передаёт "Матч ТВ".

"Хоть убей человека допингами, он не выйдет и не сделает того, что сделала Валиева. Я видела, как катается Камила. Это фантастика. Мне без разницы, что она выпила и что сделала для того, чтобы выйти и победить", — сказала Волочкова.

Напомним, 8 февраля стало известно, что допинг-проба Валиевой, которую она сдала ещё 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на запрещённое вещество.

После обсуждения дела об употреблении допинга Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил фигуристке продолжить участие в Олимпиаде.

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