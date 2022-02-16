После окончания соревнований по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине российский спортсмен Илья Буров и его коллега из Украины Александр Абраменко обнялись, сообщает РИА Новости.
Напомним, что украинскому фристайлисту сегодня удалось взять серебро, а россиянин Буров получил бронзовую медаль. Так, после турнира спортсмены решили тепло поздравить друг друга с наградами.
Ранее украинская лыжница Валентина Каминская была временно отстранена от участия в Олимпиаде. Её допинг-тест показал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что многие страны столкнулись с периодом первой мировой гибридной войны, которая ведётся с помощью скрытых операций.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что многие страны столкнулись с периодом первой мировой гибридной войны, которая ведётся с помощью скрытых операций.