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Автор Светлана Нерадовская

В МОК ответили бегунье из США, раскритиковавшей решение по Валиевой

Спорт

Начальник пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс отреагировал на слова бегуньи из США Ша'Карри Ричардсон, у которой в своё время также была неприятная ситуация с допингом, но в её случае ситуация разрешилась не в пользу спортсменки. Именно поэтому Ричардсон осталась недовольна решением Спортивного арбитражного суда по поводу российской фигуристки Камилы Валиевой.

В МОК ответили бегунье из США, раскритиковавшей решение по Валиевой

Допинг-тест Ша'Карри Ричардсон, сданный ею во время общенационального отбора на Олимпиаду в Токио, оказался положительным, поэтому Игры спортсменке пришлось пропустить. Ричардсон возмущена, что Валиевой, допинг-проба которой также оказалась положительной, разрешили продолжить борьбу на Олимпиаде в Пекине. Ричардсон уверена, что неблагоприятный исход в её деле объяснялся тем, что она — темнокожая.

Представитель МОК Марк Адамс ответил, что между этими двумя случаями нет ничего общего.

"Нельзя говорить о двойных стандартах в отношении российских и американских спортсменов, каждый случай индивидуален. Положительный допинг-тест Ричардсон был обнаружен 19 июня, а результат был получен до начала Олимпиады. Её отстранили на месяц. Между двумя этими случаями нет ничего общего", — сказал Адамс, слова которого приводит "Чемпионат".

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Пекин-2022 | Камила Валиева. Короткая программа, женское одиночное катание
Автор: Светлана Нерадовская
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В МОК ответили бегунье из США, раскритиковавшей решение по Валиевой
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