NYT: в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли не одно, а сразу три вещества, которые направлены на улучшение работы сердца и повышение выносливости. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на экспертов американского антидопингового агентства (USADA).

Руководитель USADA Трэвис Тайгарт уточнил, что в образце спортсменки выявили триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Однако только триметазидин находится в списке запрещённых для участников соревнований средств.

"Эти лекарства направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости, повышение эффективности использования кислорода", — подчеркнул Тайгарт.

Напомним, 8 февраля стало известно, что допинг-проба Валиевой, которую она сдала ещё 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на наличие триметазидина. После разбирательства Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил фигуристке продолжить участие в Олимпийских играх.

Валиева 15 февраля вышла в лидеры с короткой программой. Она обогнала соперниц, набрав 82,16 балла.

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