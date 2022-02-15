Врач Аловский рассказал, как допинг мог попасть в организм фигуристки Валиевой

Врач спортивной медицины Владимир Аловский рассказал, что вещество триметазидин, следы которого были обнаружены в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, могло попасть в организм спортсменки с продуктами питания животного происхождения.

В беседе с Телеканалом "360" Аловский пояснил, что триметазидин содержится в корме, который дают крупному рогатому скоту для набора веса. Это вещество попадает в мясо животного и не уничтожается при тепловой обработке, переходя в организм человека, который съел это мясо.

Аловский отметил, что тренеры и диетологи спортсменов должны следить за тем, что употребляют в пищу их подопечные. Валиева могла стать жертвой такого недосмотра, и теперь будет вынуждена доказывать в суде, что триметазидин оказался в её организме случайно, добавил врач.

Ранее российские фигуристы выиграли золотую медаль Олимпиады в командном турнире. Однако церемония награждения победителей была перенесена, поскольку в допинг-тесте Валиевой, которая сдала его 25 декабря, были обнаружены следы триметазидина. После допинг-скандала Спортивный арбитражный суд разрешил фигуристке принять участие в личном олимпийском турнире. По итогам выступления спортсменка набрала 82,16 балла и стала лидером проката. Если в короткой программе Валиева попадёт в тройку лучших, то церемония награждения не пройдёт и в этот раз. Её организуют после окончания расследования дела фигуристки.

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