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Автор Денис Постольский

На Украине высказались о ситуации с "допингом" Валиевой

Спорт

Фигуристка Анастасия Шаботова из Украины поддержала российскую спортсменку Камилу Валиеву, сообщает "Спорт-Экспресс".

На Украине высказались о ситуации с "допингом" Валиевой

Украинка не верит, что Валиева принимала допинг. Шаботова считает, что россиянка просто "очень талантливая" фигуристка.

"Не верю, что Камила принимала допинг. Девочки просто очень талантливые, таких прокатов нельзя достичь какими-то препаратами. Тут даже вопросов нет", — сказала украинская фигуристка.

Ранее российские фигуристы выиграли золотую медаль Олимпиады в командном турнире. Однако церемония награждения победителей была перенесена на неопределённый срок из-за того, что в допинг-тесте Валиевой, которая сдала его 25 декабря, были обнаружены следы триметазидина. Это вещество считается допингом.

Камила Валиева — победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, победительница турнира серии "челленджер" Finlandia Trophy 2021, серебряный призёр чемпионата России (2021). Чемпионка России (2022), а также чемпионка Европы (2022).

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Автор: Денис Постольский
Темы спорт фигурное катание
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