На Украине высказались о ситуации с "допингом" Валиевой

Фигуристка Анастасия Шаботова из Украины поддержала российскую спортсменку Камилу Валиеву, сообщает "Спорт-Экспресс".

Украинка не верит, что Валиева принимала допинг. Шаботова считает, что россиянка просто "очень талантливая" фигуристка.

"Не верю, что Камила принимала допинг. Девочки просто очень талантливые, таких прокатов нельзя достичь какими-то препаратами. Тут даже вопросов нет", — сказала украинская фигуристка.

Ранее российские фигуристы выиграли золотую медаль Олимпиады в командном турнире. Однако церемония награждения победителей была перенесена на неопределённый срок из-за того, что в допинг-тесте Валиевой, которая сдала его 25 декабря, были обнаружены следы триметазидина. Это вещество считается допингом.

Камила Валиева — победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, победительница турнира серии "челленджер" Finlandia Trophy 2021, серебряный призёр чемпионата России (2021). Чемпионка России (2022), а также чемпионка Европы (2022).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен