Губерниев вступился за биатлониста Латыпова, столкнувшегося с травлей в соцсетях

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвергся травле в социальных сетях после эстафеты на Играх в Пекине. Некоторых болельщиков возмутила неудачная стрельба спортсмена. Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал таких критиков "говном".

"Эдик, молоток! Золото впереди!" — написал Губерниев в Instagram.

Болельщики негодовали, поскольку российские биатлонисты лидировали почти на всей дистанции, но в итоге получили бронзу. При этом на последнем огневом рубеже Латыпов промахнулся пять раз и пробежал два штрафных круга.

"Вот те люди, которые сейчас пишут гадости Эдуарду Латыпову, знайте, что вы — не люди, а говно", — подчеркнул Губернив в своём Telegram-канале.

Ранее сборная РФ заняла третье место на Олимпиаде в Пекине. Команда состояла из следующих спортсменов:

Карима Халили;

Александра Логинова;

Максима Цветкова;

Эдуарда Латыпова.