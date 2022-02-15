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Автор Евгения Васильева

Губерниев вступился за биатлониста Латыпова, столкнувшегося с травлей в соцсетях

Спорт

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвергся травле в социальных сетях после эстафеты на Играх в Пекине. Некоторых болельщиков возмутила неудачная стрельба спортсмена. Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал таких критиков "говном".

"Эдик, молоток! Золото впереди!" — написал Губерниев в Instagram.

Болельщики негодовали, поскольку российские биатлонисты лидировали почти на всей дистанции, но в итоге получили бронзу. При этом на последнем огневом рубеже Латыпов промахнулся пять раз и пробежал два штрафных круга.

"Вот те люди, которые сейчас пишут гадости Эдуарду Латыпову, знайте, что вы — не люди, а говно", — подчеркнул Губернив в своём Telegram-канале.

Ранее сборная РФ заняла третье место на Олимпиаде в Пекине. Команда состояла из следующих спортсменов:

  • Карима Халили;
  • Александра Логинова;
  • Максима Цветкова;
  • Эдуарда Латыпова.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы эдуард латыпов дмитрий губерниев
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