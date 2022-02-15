Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвергся травле в социальных сетях после эстафеты на Играх в Пекине. Некоторых болельщиков возмутила неудачная стрельба спортсмена. Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал таких критиков "говном".
"Эдик, молоток! Золото впереди!" — написал Губерниев в Instagram.
Болельщики негодовали, поскольку российские биатлонисты лидировали почти на всей дистанции, но в итоге получили бронзу. При этом на последнем огневом рубеже Латыпов промахнулся пять раз и пробежал два штрафных круга.
"Вот те люди, которые сейчас пишут гадости Эдуарду Латыпову, знайте, что вы — не люди, а говно", — подчеркнул Губернив в своём Telegram-канале.
Ранее сборная РФ заняла третье место на Олимпиаде в Пекине. Команда состояла из следующих спортсменов:
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