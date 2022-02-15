На Украине оскорбили фигуристку Камилу Валиеву: "Читерка на допинге"

Комментатор из Украины Виталий Волоча оскорбил российскую фигуристку Камилу Валиеву, назвав её "читеркой на допинге".

В своём Twitter-аккаунте он заявил, что уверен в победе Валиевой в соревнованиях по женскому одиночному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Однако комментатор усомнился в законности снятия запрета на выступления фигуристки.

"Включайте телевизор в 12:00 по Киеву и посмотрите, как читерка на допинге выигрывает фигурку у женщин. Но когда будете смотреть, помните, что у неё эту медаль заберут и отдадут другой через полгода", — написал Волоча.

Поясним, "читер" — слово из сферы компьютерных игр, обозначающее человека, который ведёт игру жульническими способами.

Сегодня, 15 февраля на Олимпиаде в Пекине фигуристки представят короткую программу, а 17 февраля — произвольную. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), Валиева продолжит участие в состязаниях.

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