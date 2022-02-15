The Mirror: тренеров Валиевой нужно пожизненно отстранить от спорта

Олимпийская чемпионка по хоккею на траве Сэм Квек призвала пожизненно отстранить от спорта тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой. Своё мнение по поводу допинг-скандала на Олимпийских играх в Пекине британская спортсменка выразила в статье для издания The Mirror.

Квек считает, что 15-летняя Валиева не должна нести ответственность за применение допинга. Она призвала перенаправить возмущение с фигуристки на её окружение.

"Я не верю, что Камила сознательно употребляла запрещённые вещества, самостоятельно задумала принять допинг. Пока вам не исполнится 16 лет, ответственность лежит исключительно на тренерах и медицинской команде", — написала спортсменка из Великобритании.

Она также добавила, что сочувствует Валиевой и симпатизирует ей. Однако, по мнению Квек, тренеры, которые работают с фигуристкой, в том числе Этери Тутберидзе, должны получить пожизненную дисквалификацию.

"Нынешняя ситуацию плачевна, вера в Олимпиаду угасает", — заключила олимпийская чемпионка.

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