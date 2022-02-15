Звёздочка лыжной сборной России выставила посмешищем шведского журналиста

Дебютантка лыжной сборной России Вероника Степанова, которая за считанные дни успела стать настоящей медийной звездой, вновь возглавила чарты мировых информагентств, осадив попытавшегося "раздуть сенсационный скандал" журналиста из Швеции Томаса Петтерссона.

Петтерссон заявил, что русские лыжники смазывают свои лыжи "запрещённым составом на основе фтора" и якобы это даёт им преимущество перед другими олимпийцами в скорости на трассе.

Степанова возмутилась и ехидно ответила шведскому журналисту в Инстаграм:

"Не хотите ещё проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше?"

Подписчики российской лыжницы со всего мира поддержали её озорную выходку:

"Ника… ну, блин… зачем ты всё рассказала… теперь нас ещё и на моторы проверять будут", — шутит nat83bez.