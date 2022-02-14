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Автор Евгения Васильева

Журналисты США негодуют из-за допуска Валиевой до Игр: "Какой мрачный день"

Спорт

Американские журналисты Филипп Херш и Кристин Бреннан, а также блогер Дейв Лиз оценили решение Спортивного арбитражного суда позволить российской фигуристке Камиле Валиевой участвовать в Олимпиаде. По словам лидеров мнения в США, допуск фигурантки допинг-скандала является неприемлемым.

Журналисты США негодуют из-за допуска Валиевой до Игр: "Какой мрачный день"

Как подчеркнул Лиз, теперь несовершеннолетние спортсмены осознали, что способны использовать запрещённые вещества ради достижений. Также блогер возмутился бездействием олимпийских комитетов США, Канады и других стран. Вместе с этим лидер мнения назвал РФ хулиганом в контексте Игр.

"Теперь широкая общественность знает о тёмной стороне фигурного катания: молодых атлетов накачивают препаратами, подставляя их под удар в интересах государства. Останутся ли зрители?" — заявил Лиз в Twitter.

Журналист Херш высмеял концепцию "защищённого лица", из-за которой Валиеву отказались отстранять от участия в Олимпиаде. К спортсменам необходимо относиться как к взрослым, подчеркнул представитель СМИ.

"Какой мрачный день для борьбы с допингом в спорте", — высказалась Бреннан в соцсетях.

Ранее решение суда по Валиевой раскритиковал Олимпийский комитет США. Его глава Сара Хиршленд заявила, что происходящее демонстрирует систематическое неуважение Москвы к честному спорту.

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Пекин-2022 | Камила Валиева. Короткая программа, командный турнир
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева
Темы сша россия фигурное катание
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