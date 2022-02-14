Российские учёные про анализу крови "увидят" тромбы у больных COVID-19

Специалистами Московского научно-исследовательского института им. Габричевского был разработан новый способ анализа крови, благодаря которому станет ясно, начался ли процесс образования тромбов у больного коронавирусом.

В основе новой методики лежит выявление сосудосуживающего вещества эндотелина-1, которое образуется при изменениях стенки сосуда, вызываемых вирусом, и приводит к его сужению. Об этом рассказала замдиректора института по клинической работе Татьяна Руженцова в интервью с "Известиями".

Благодаря новой методике медики смогут выявить начало тромбообразования у пациента всего за один день.

Это позволяет начать противотромботические и сердечно-сосудистые процедуры как можно раньше, что, в свою очередь, даёт возможность приостановить процесс образования тромбов.

Эксперты подчеркнули, что применение новой методики становится особенно актуальным при заболевании штаммом "омикрон", так как эта мутация часто сопровождается воспалением стенок сосудов изнутри, увеличением вязкости крови и переходом хронических заболеваний в острую фазу.

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