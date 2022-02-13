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Автор Дмитрий Плотников

Российская скелетонистка Никитина уходит из сборной на фоне конфликта в команде

Спорт

В российской сборной разгорелся конфликт внутри команды по скелетону. После неудачного выступления на Олимпийских играх-2022 сборную решила покинуть Елена Никитина.

Российская скелетонистка Никитина уходит из сборной на фоне конфликта в команде

Команда разделилась после того , как старые скелетоны от одной компании части спортсменов заменили на инвентарь от нового производителя, рассказала Елена Никитина изданию Спорт Экспресс. Руководители команды не стали принимать в расчёт, что вместе с производителем изменилась и механика управления, к который нужно было привыкать.

Спортсменка призналась, что сейчас у неё отсутствует желание участвовать в чемпионате России. Во время четвертого заезда она просто делала свою работу, но больше «не готова бороться, выступать. Хочу отдохнуть немножко».

После замены скелетонов часть команды отказалась на них пересаживаться перед Олимпийскими играми в Пекине, за это спортсменам был объявлен бойкот от руководства. Никитина утверждает, ей пророчили проигрыш, а после успешного заезда поздравления она получила только от других тренеров.

После первого этапа россиянка лидировала, потом скатилась на шестое место, двенадцатое, сейчас вообще семнадцатая. По итогам заезда одиночниц сборная России не сможет бороться за медали, даже не попала в ТОП-10. Никитина стала 16-й.

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Автор: Дмитрий Плотников
Темы елена никитина
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