Новое лицо российского спорта: Вероника Степанова влюбила в себя страну

Олимпийские игры-2022 в самом разгаре, но пока самым эмоциональным моментом соревнований стало золото в женской эстафете. Сумев отыграть на четвёртом этапе 10 секунд у грозных Норвегии и Финляндии, Вероника Степанова влюбила в себя всю Россию.

21-летняя Вероника Степанова за считанные дни успела стать настоящей медийной звездой. Её дебют в сборной состоялся меньше года назад, и вот уже она входит в мировой ТОП-10. Девушка настоящий фанат спорта - она рада любой возможности выступить, а не выйти на старт может лишь находясь при смерти, приводит её слова Спорт Экспресс.

Степанова - символ новой генерации российских спортсменов: не скрывающая эмоции, говорящая на английском, свободно чувствующая себя перед камерами. Спортсменку радует всё: микст-зона, гонки, давление, риск. Хочется, чтобы таких было много.

К тому же лыжница довольно амбициозна - ей недостаточно олимпийской золотой медали, она мечтает о финише с российским триколором, как когда-то сделала Елена Вяльбе. Нет никаких сомнений, что ее мачта сбудется уже скоро.

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