Камила Валиева примет участие в личном турнире на Олимпиаде

Фигуристка сборной России Камила Валиева включена в список участниц, которые представят короткие программы на индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Победительница командного турнира Олимпийских Игр-2022 выступит под 26-м номером.

Кроме Камилы от нашей сборной в короткой программе выступят Александра Трусова и Анна Щербакова.

Жеребьевка началась в 10:30 по местному времени (05:30 по Москве) в Capital Indoor Stadium. В списке - 30 фигуристок. От российской команды представлены Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и Александра Трусова.

Напомним, 9 февраля портал Inside The Games сообщил, что задержка церемонии награждения призеров командного турнира возникла из-за проблемы с допинг-тестом российского фигуриста. Позднее там же уточнили, что речь шла о Камиле Валиевой. А из-за того, что фигуристке нет 16-ти лет — официально Валиеву не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил.

Глава американского Антидопингового агентства Трэвис Тайгарт уже заявил о планах привлечь россиян, причастных к делу о допинге фигуристки, в соответствии с «актом Родченкова». Москва выступила против трансграничного применения законов США.