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Автор Дмитрий Плотников

За кого болеть 13 февраля: лыжная мужская эстафета, биатлонисты и конькобежки

Спорт

Олимпийские игры-2022 продолжаются и сегодня мировые телекомпании покажут розыгрыш ещё семи комплектов медалей. За награды будут бороться и российские спортсмены, имеющие отличные шансы на пьедестал.

За кого болеть 13 февраля: лыжная мужская эстафета, биатлонисты и конькобежки

В 8.45 начнутся соревнования по гигантскому слалому среди мужчин, где Россию представят Александр Андриенко и Иван Кузнецов, а в 10.00 стартует мужская лыжная эстафета. Вчера российские лыжницы, завоевавшие золото, показали настоящий командный дух, и хочется надеяться, что мужчины также не подведут. На дистанцию тренерский штаб выставил Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова - именно в таком порядке стартуют спортсмены, пишет Советский Спорт. Противостоять им придётся норвежцам Эмилю Иверсену, Паалу Голбергу, Хансу Холунду, Йоханнесу Клэбо.

Соревнования по биатлону начнутся в 12.00 с женского старта, в 13.45 гонка преследования среди мужчин. Неплохие шансы у Кристины Резцовой и Максима Цветкова. Эдуарда Латыпова также называют возможным будущим медалистом.

Как показал последний чемпионат мира по шорт-треку, россиянки могут составить достойную конкуренцию сборным США, Италии и Польши. Трансляция эстафеты начнётся в 14.35. На дистанции 500 м в 15.09 Россию представят конькобежцы Павел Ситников и Константин Ивлиев.

В 16.56 стартуют соревнования по конькобежному спорту среди женщин. Главная наша надежда - Лина Голикова, являющаяся действующей чемпионкой мира, ей будет противостоять олимпийская чемпионка Пхенчхана японка Нао Кодаира. Спортивные аналитики также высоко оценивают шансы Ольги Фаткулиной и Дарьи Качановой.

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Зачем нашим спортсменам выступать на Олимпиаде без флага и гимна?
Автор: Дмитрий Плотников
Темы александр большунов
Новости
За кого болеть 13 февраля: лыжная мужская эстафета, биатлонисты и конькобежки
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