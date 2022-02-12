15-летняя фигуристка сборной России Камила Валиева с улыбкой прошла через микст-зону после тренировки на Олимпиаде в Пекине.
Валиеву сопровождали старший тренер российской сборной Валерий Артюхов и руководитель пресс-службы ОКР - Олимпийского комитета России Константин Выборнов.
Характерно, что на появление Камилы журналисты отреагировали аплодисментами, сообщает издание "Чемпионат".
Российская сборная по фигурному катанию с Валиевой в составе победила в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, однако сама церемония награждения так пока и не состоялась.
Накануне, 11 февраля, официально подтвердилась информация о положительной допинг-пробе фигуристки. Участие в личном турнире Камилы сейчас зависит от решения Спортивного арбитражного суда.
Решение должны вынести сегодня до 18:00 по МСК.
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