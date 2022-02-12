Журналисты аплодировали: Валиева с улыбкой прошла через микст-зону

15-летняя фигуристка сборной России Камила Валиева с улыбкой прошла через микст-зону после тренировки на Олимпиаде в Пекине.

Валиеву сопровождали старший тренер российской сборной Валерий Артюхов и руководитель пресс-службы ОКР - Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

Характерно, что на появление Камилы журналисты отреагировали аплодисментами, сообщает издание "Чемпионат".

Российская сборная по фигурному катанию с Валиевой в составе победила в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, однако сама церемония награждения так пока и не состоялась.

Накануне, 11 февраля, официально подтвердилась информация о положительной допинг-пробе фигуристки. Участие в личном турнире Камилы сейчас зависит от решения Спортивного арбитражного суда.

Решение должны вынести сегодня до 18:00 по МСК.