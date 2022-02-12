МОК нарушил свои же законы: Золото фигуристов придется отдать России немедленно

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 закончился уже несколько дней назад. Блестящую победу там одержала сборная России, но наших спортсменов так и не наградили золотыми медалями. Сейчас сомнения рассеялись - в МОК решили просто нарушить закон.

Официальную церемонию награждения отложили на неопределенный срок из-за юридических консультаций с ISU по поводу одного из спортсменов. Накануне стало известно о положительной допинг пробе Камилы Валиевой - анализ, сделанный 25 декабря во время чемпионата России, содержит следы запрещённого препарата триметазидина, пишет Sportbox.ru.

Что характерно, положительная допинг-проба была обнаружена уже после завершения командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, и 8 февраля Валиеву отстранили от дальнейшего участия в соревнованиях. Спортсменке удалось успешно обжаловать решение в РУСАДА и уже 9 февраля Камиллу вновь допустили.

Согласно законодательству, отстранение спортсменки начинается с момента получения положительной допинг-пробы, с 8 февраля, даже если МОК удастся убедить в своей правоте спортивный Арбитражный суд (CAS). Это означает, что результаты не могут быть аннулированы, и Россия официально - победитель командного турнира фигуристов. Затягивая церемонию Томас Бах переусердствовал, не желая выглядеть глупо в глазах всей планеты. Теперь МОК обязан провести награждение. Как бы и в чьих бы глазах Бах не выглядел.

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