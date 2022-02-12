EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

МОК нарушил свои же законы: Золото фигуристов придется отдать России немедленно

Спорт

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 закончился уже несколько дней назад. Блестящую победу там одержала сборная России, но наших спортсменов так и не наградили золотыми медалями. Сейчас сомнения рассеялись - в МОК решили просто нарушить закон.

МОК нарушил свои же законы: Золото фигуристов придется отдать России немедленно

Официальную церемонию награждения отложили на неопределенный срок из-за юридических консультаций с ISU по поводу одного из спортсменов. Накануне стало известно о положительной допинг пробе Камилы Валиевой - анализ, сделанный 25 декабря во время чемпионата России, содержит следы запрещённого препарата триметазидина, пишет Sportbox.ru.

Что характерно, положительная допинг-проба была обнаружена уже после завершения командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, и 8 февраля Валиеву отстранили от дальнейшего участия в соревнованиях. Спортсменке удалось успешно обжаловать решение в РУСАДА и уже 9 февраля Камиллу вновь допустили.

Согласно законодательству, отстранение спортсменки начинается с момента получения положительной допинг-пробы, с 8 февраля, даже если МОК удастся убедить в своей правоте спортивный Арбитражный суд (CAS). Это означает, что результаты не могут быть аннулированы, и Россия официально - победитель командного турнира фигуристов. Затягивая церемонию Томас Бах переусердствовал, не желая выглядеть глупо в глазах всей планеты. Теперь МОК обязан провести награждение. Как бы и в чьих бы глазах Бах не выглядел.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Скандал на Олимпиаде-2012
Автор: Дмитрий Плотников
Темы
Новости
Устали от огромных губ и ягодиц: За границей вновь полюбили российские авто
Иммунолог перечислил негативные последствия COVID-19 для мозга
Журналисты аплодировали: Валиева с улыбкой прошла через микст-зону
Выяснилась причина кончины актрисы Зинаиды Кириенко
Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада
МОК нарушил свои же законы: Золото фигуристов придется отдать России немедленно
Новый ГОСТ разрешит парковать машины на тротуарах
Запатентована новая панель приборов Lada Vesta с необычными символами
Чего ждать от зеркальной даты 22.02.2022, рассказал известный эзотерик
Михаил Пореченков посоветовал не верить артистам, рассуждающим о политике
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной

Сергей Лавров рассказал, как, по его мнению, разрешится политическая ситуация вокруг Украины.

Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Мир. Новости мира
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Бывший СССР
Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет
Мир. Новости мира
"100 килотонн над Кремлём": Запад обсуждает ядерный удар по РФ
Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Блокада Приднестровья Украиной и Молдавией снова в повестке дня Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Собчак увидела символичный предмет на встрече Путина и Макрона
Здоровье
Врач-кардиолог объяснила, что должно быть в аптечке у гипертоника
Канадцы, занявшие четвёртое место в командном турнире, высказались о Валиевой
Новости спорта
Канадцы, занявшие четвёртое место в командном турнире, высказались о Валиевой
Последние материалы
Выяснилась причина кончины актрисы Зинаиды Кириенко
Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада
МОК нарушил свои же законы: Золото фигуристов придется отдать России немедленно
Новый ГОСТ разрешит парковать машины на тротуарах
Запатентована новая панель приборов Lada Vesta с необычными символами
Чего ждать от зеркальной даты 22.02.2022, рассказал известный эзотерик
Михаил Пореченков посоветовал не верить артистам, рассуждающим о политике
Делягин описал, каким образом Россия может "напасть" на Украину
Нидерланды советуют своим гражданам покинуть Украину "пока не поздно"
Глава МИД Турции: истерика Запада вредит и ему, и Украине - мы разрулим проблему
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников