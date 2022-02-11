Призёр ОИ в Пекине Анастасия Смирнова объяснила грустный вид на награждении

Российская фристайлистка из Подмосковья Анастасия Смирнова рассказала о своих эмоциях после завоевания бронзы в состязаниях по могулу.

Журналист интернет-издания "Подмосковья Сегодня" отметил, что Смирнова показалась ему грустной на церемонии награждения. Спортсменка ответила, что она в принципе не слишком эмоциональный человек, к тому же её цель — это олимпийское золото, ради которого она будет трудиться и дальше.

"Я вообще очень спокойный человек, меня трудно вывести на эмоции. Все спрятано внутри. Конечно, была рада олимпийской медали, но бронза — не предел мечтаний. Выиграть олимпийское золото — вот к чему я стремлюсь. Понимаю, что показала максимум на данный момент, но не максимум потенциала, который во мне есть. Главный вывод — продолжать работу над собой", — прокомментировала своё настроение на подиуме Смирнова.

Фристайлистка призналась, что не улетела домой вместе с остальной командой, потому что ждала награждения, которое проходило на следующий день, к тому же просто хотела немного отдохнуть — спала, сидела в интернете, занималась в тренажёрном зале, так как "нельзя терять физическую форму".

Смирнова отметила доброжелательность и желание помочь китайских организаторов.

"Отдаю себе отчет, что Олимпиада — это прежде всего соревнования, а не прогулка. ПЦР-тесты терпимы. Я понимаю, что они для нашей же безопасности. Что касается питания, то выбор блюд большой. Правда, у каждого есть личные предпочтения. Мне не хватает гречки и европейских супов", — рассказала спортсменка.

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