Матвиенко указала на участие спецслужб в допинг-скандале с фигуристкой Валиевой

Член Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что спортсменка Камила Валиева много раз зимой сдавала тесты на допинг, они показывали отрицательный результат. По мнению сенатора, скандал произошёл в результате деятельности "понятно каких" спецслужб.

Матвиенко привела несколько аргументов в пользу своей позиции. Как отметила политик, в США пытаются связать инцидент с "законом Родченкова". Также никто не объяснил, почему результаты декабрьской пробы опубликовали только после завершения соревнований, подчеркнула сенатор. Она обратила внимание, что до официальных заявлений на эту тему появились сомнительные публикации в западных изданиях.

"Такая красота, чистота линий может достигаться только за счёт колоссальной работы, помноженной на её редкий, уникальный талант", — сказала Матвиенко, слова которой приводит "Интерфакс".

Ранее эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) предупредили, что планируют подать апелляцию на решение РУСАДА. По мнению некоторых специалистов, Валиеву необходимо отстранить от соревнований в Пекине.

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