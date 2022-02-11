WADA выступает против снятия с Валиевой запрета на участие в Олимпиаде

Специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) собираются подать апелляцию на решение РУСАДА о снятии с фигуристки Камилы Валиевой временного отстранения от выступлений.

WADA оспорит возможность участия российской спортсменки в зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщается в Twitter-аккаунте организации.

"Агентство намерено подать апелляцию в CAS в связи с антидопинговым делом в отношении фигуристки Олимпийского комитета России, результат теста которой оказался положительным на запрещённый препарат во время соревнований перед Олимпиадой-2022", — сказано в официальном релизе.

8 февраля эксперты из стокгольмской лаборатории заявили о положительном допинг-тесте у Валиевой. В её крови обнаружили запрещённое вещество триметазидин, однако эту пробу фигуристка сдала ещё 25 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

Во вторник Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву от участия в состязаниях, но девушка оспорила этот запрет.

Апелляцию на решение РУСАДА также хотят подать в суд представители Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU).

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