Пнувшему кошку футболисту "Вест Хэма" грозит тюремный срок

Игрок английского клуба "Вест Хэм" Курт Зума может сесть в тюрьму за жестокое обращение с животными. Видео, где 27-летний защитник команды бьёт питомца рукой по мордочке, пинает кошку, швыряет её и гоняется за ней по дому, попало в Сеть.

В дело даже вмешалось RSPCA — Королевское общество защиты животных от жестокого обращения. Если RSPCA сочтёт дело достаточно серьёзным, футболист может получить обвинения уже совсем скоро.

Зума уже передал Обществу собственных животных для оценки состояния их здоровья. Они останутся под опекой до конца расследования.

А если дело доведут до суда, футболисту грозит наказание. Причем ему могут не только запретить владеть животными, но и игрок может получить реальный срок. Правда, последний вариант маловероятен, уверены болельщики "Вест Хэма".

Кстати, клуб по данному инциденту уже оштрафовал своего защитника на половину месячной зарплаты.

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