Руководитель Антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал скандал вокруг фигуристки из России Камилы Валиевой. Недавно выяснилось, что допинг-тест спортсменки показал положительный результат.
"США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским "законом Родченкова", — предупредил Тайгарт, слова которого цитирует журналистка Кристин Бреннан на своей Twitter-странице.
"Закон Родченкова" назвали в честь экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Этот акт предусматривает уголовную ответственность за допинговые сговоры при участии в соревнованиях с американскими спортсменами.
Ранее представители Олимпийского комитета РФ сообщили, что делают всё для защиты золотой медали российских фигуристов. Также в ОКР подчеркнули: положительную допинг-пробу у Валиевой выявили не в Китае.
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