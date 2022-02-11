В США допустили наказание россиян по "акту Родченкова" из-за ситуации с Валиевой

Руководитель Антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал скандал вокруг фигуристки из России Камилы Валиевой. Недавно выяснилось, что допинг-тест спортсменки показал положительный результат.

"США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским "законом Родченкова", — предупредил Тайгарт, слова которого цитирует журналистка Кристин Бреннан на своей Twitter-странице.

"Закон Родченкова" назвали в честь экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Этот акт предусматривает уголовную ответственность за допинговые сговоры при участии в соревнованиях с американскими спортсменами.

Ранее представители Олимпийского комитета РФ сообщили, что делают всё для защиты золотой медали российских фигуристов. Также в ОКР подчеркнули: положительную допинг-пробу у Валиевой выявили не в Китае.

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