Канадцы, занявшие четвёртое место в командном турнире, высказались о Валиевой

Исполнительный директор Национального олимпийского комитета Канады (НОК) Эрик Майлз отреагировал на информацию о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которую она сдала 25 декабря 2021 года.

Майлз подчеркнул, что у НОК большие вопросы к распределению мест в командном турнире по фигурному катанию на фоне допинг-скандала. Напомним, канадцы заняли четвёртое место в соревнованиях.

"Важно, чтобы была сохранена справедливость, защищена целостность спорта. Надеемся, дело вскоре разрешится, а медалисты получат заслуженные награды в Пекине", — приводит комментарий исполнительного директора НОК журналист Дэвин Эру в своём Twitter-аккаунте.

Ранее церемонию награждения фигуристов из РФ перенесли в связи с появлением данных о положительной допинг-пробе у Валиевой.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) накладывало временный запрет на участие спортсменки в соревнованиях, однако она оспорила это решение. Фигуристка получила возможность продолжить участие в Олимпиаде.

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