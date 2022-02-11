Поздняков объяснил, что его настораживает в допинг-скандале вокруг Валиевой

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что решение по допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, скорее всего, намеренно задержали до окончания командного турнира на зимней Олимпиаде в Пекине.

По его словам, спортсменка проходила тестирование на наличие запрещённых веществ ещё 25 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, однако допинг-пробу обнародовали лишь 8 февраля 2022 года во время Олимпийских игр. Он подчеркнул, что такое решение вызывает серьёзные вопросы, передаёт ТАСС.

"Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. Похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов", — сказал Поздняков.

Он также добавил, что, согласно международным стандартам для лабораторий Всемирного антидопингового агентства, срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца.

Ранее стало известно, что церемонию награждения российских фигуристов перенесли из-за положительного допинг-теста Валиевой, который она сдала 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) накладывало временный запрет на выступления 15-летней фигуристки, однако ей удалось успешно оспорить решение. Спортсменке позволили продолжить участие в Олимпиаде.

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