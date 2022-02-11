В Олимпийском комитете России отреагировали на допинг-скандал вокруг Валиевой

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали информацию о допинг-скандале, в центре которого оказалась российская фигуристка Камила Валиева во время зимней Олимпиады в Пекине.

В пресс-службе ОКР сообщили, что российская сторона принимает все меры для защиты золотой медали фигуристов в командном турнире.

Положительную допинг-пробу у Валиевой взяли не в Пекине, подчеркнули в Олимпийском комитете.

"Предпринимаем исчерпывающие меры, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоёванную золотую медаль", — сказано в официальном релизе.

По мнению специалистов из РФ, спортсмены должны получить свою награду, а результаты командного турнира пересматривать не следует.

Кроме того, в ОКР пояснили, что допинг-проба Валиевой, отобранная после чемпионата Европы в январе 2022 года, а также тест, взятый на Олимпиаде в Пекине, показали отрицательные результаты.

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