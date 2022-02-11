Союз конькобежцев требует отстранить Валиеву от участия в Олимпиаде

Судьба российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине находится под вопросом. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило ей выступать, однако Международный союз конькобежцев (ISU) собрался подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отмене временного отстранения.

Как сообщили в пресс-службе ISU, Международный союз конькобежцев воспользуется правом обжаловать в суде решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

"Попросим CAS восстановить временное отстранение фигуристки Валиевой", — сказано в официальном релизе.

Ранее выяснилось, что церемонию награждения российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за положительной допинг-пробы Валиевой от 25 декабря 2021 года. Эксперты РУСАДА накладывали временное отстранение на фигуристку, однако она смогла оспорить его, после чего получила разрешение на продолжение участия в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Окончательное решение о вручении медалей российским фигуристам примут после рассмотрения апелляции Международного союза конькобежцев.

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