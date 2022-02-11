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Автор Юлия Миленина

Американская спортсменка Алиса Лью назвала фигуристок из России сумасшедшими

Спорт

Американка Алиса Лью, участвующая в зимних Олимпийских играх, поделилась впечатлениями от выступлений российских фигуристок. Она назвала их "сумасшедшими" в хорошем смысле слова.

Американская спортсменка Алиса Лью назвала фигуристок из России сумасшедшими

Спортсменка из США рассказала, что будет прыгать тройной аксель в произвольной программе, однако четверных прыжков, как у фигуристок из РФ, она не планирует демонстрировать, передаёт "Чемпионат".

"Русские девушки с их квадами просто сумасшедшие. В хорошем смысле сумасшедшие, это не оскорбление. Они очень хороши. Четверные прыжки очень сложные, особенно когда катаешь программу", — сказала Лью.

Короткая программа на Олимпиаде запланирована на 15 февраля, а произвольная — на 17 февраля. В этих состязаниях намерена принять участие российская спортсменка Камила Валиева.

В декабре 2021 года 15-летняя фигуристка сдала положительную допинг-пробу, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) условно отстранило её от соревнований. Однако 9 февраля спортсменка оспорила это решение, ей разрешили продолжить участие в Олимпийских играх.

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Пекин-2022 | Камила Валиева. Произвольная программа, командный турнир
Автор: Юлия Миленина
Темы фигурное катание
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