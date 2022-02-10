"Доверие к Играм шатается из-за русских": американцы накинулись на РФ

В Yahoo Sports вышла жесткая статья относительно ситуации с Камилой Валиевой.

Россия и так выступает на Олимпиаде в Пекине без флага, без гимна, без национальной символики и официально именуется команда ОКР, но им даже этого мало. Сначала о "русском допинге" на Играх заговорил NRKиз Норвегии, и глава российской Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам.

Дальше история с Камилой Валиевой.

На фоне вего этого высказалась глава американского Олимпийского комитета Сюзанна Лайонс. Сборная США по фигурному катанию заняла 2-е место в командном турнире и Лайонс сделала заявления о чистоте спорта и пошатнувшейся репутации всего олимпийского движения.

"По сути, репутация всего олимпийского и паралимпийского движения зашаталась на грани наших слов о том, что мы на самом деле верим в ценности, за которые стоим, и следуем им. Для атлетов всего мира очень важно, чтобы эти ценности олимпийского движения выстояли, а одна из самых важных ценностей – это чистота спорта. Это очень огорчительно для атлетов сегодня, что, возможно, эту рану снова вскрыли", — сказала Лайонс.

Атаку на российский спорт продолжил американский Yahoo Sports. Колумнист Дэн Ветзель, освещающий спорт, написал статью, где обрушился с критикой и на Россию и на МОК, который якобы пляшет под китайскую дудку, и на саму Олимпиаду, которая погрязла в скандалах.

Отметим, что скандал по допингу у фигуристки длится уже третий день. А значит, что ОКР ведёт жаркую борьбу, чтобы либо обелить звезду, либо смягчить наказание. Камиле нет 16 лет, ВАДА считает её "защищённым лицом" — то есть решает, способен ли человек в таком возрасте осознавать, что именно он принимает.

Наказание фигуристке может ограничиться простым замечанием, что позволит нам сохранить золото, а ей – выступить на личных соревнованиях. Но Валиеву также могут и дисквалифицировать.

МОК официально запретил нам выступать на Олимпиадах. Но при этом МОК превратил это отстранение в насмешку, разрешив россиянам выступать под флагом ОКР.