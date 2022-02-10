Лыжные гонки – традиционно один из наиболее зрелищных видов спорта на зимней Олимпиаде.
Пекин не стал исключением - драматургии за четыре прошедшие гонки было немало. Наши лыжники пока хороши, в их активе уже 4 медали.
И сегодня нас ожидала женская гонка "классикой" на 10 км.
Главные медальные надежды у нас были связаны с Натальей Непряевой, которая в скиатлоне проиграла лишь норвежке Терезе Йохауг. Правда, и остальные девушки вполне готовы преподнести сюрприз: Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.
Йохауг стартовала мощно, но экономила силы, на отсечке в 1,8 километров немного уступив Сориной и Непряевой и долго было непонятно, кто способен добавить к финишу, помимо лидеров.
Да и правда, долго была надежда, что отчаянно сражавшиеся Юлия и Татьяна смогут посоперничать за бронзовую медаль, но не хватило сил. В реальное сражение включилась лишь Непряева. За 1,5 км до финиша она отставала от финки Кристы Пярмякоски на 10 секунд, а на финише всё это отыграда. Почти всё...
Наташа проиграла каких-то ничтожные 0,1 секунды!
Настоящая драма - ведь вторая медаль была так близка. А Йохауг, кстати, на финише набрала такую скорость, будто совсем не устала.
1. Терезе Йохауг (Норвегия) 28:06.3
2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.4
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +31.5.
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