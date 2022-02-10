EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Драма на Олимпиаде: Лыжнице Непряевой не хватило 0,1 секунды

Спорт

Лыжные гонки – традиционно один из наиболее  зрелищных видов спорта на зимней Олимпиаде.

Драма на Олимпиаде: Лыжнице Непряевой не хватило 0,1 секунды

Пекин не стал исключением - драматургии за четыре прошедшие гонки было немало. Наши лыжники пока хороши, в их активе уже 4 медали. 

И сегодня нас ожидала женская гонка "классикой" на 10 км.

Главные медальные надежды у нас были связаны с Натальей Непряевой, которая в скиатлоне проиграла лишь норвежке Терезе Йохауг. Правда, и остальные девушки вполне готовы преподнести сюрприз: Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.

Йохауг стартовала мощно, но экономила силы, на отсечке в 1,8 километров немного уступив Сориной и Непряевой и долго было непонятно, кто способен добавить к финишу, помимо лидеров.

Да и правда, долго была надежда, что отчаянно сражавшиеся Юлия и Татьяна смогут посоперничать за бронзовую медаль, но не хватило сил. В реальное сражение включилась лишь Непряева. За 1,5 км до финиша она отставала от финки Кристы Пярмякоски на 10 секунд, а на финише всё это отыграда. Почти всё...

Наташа проиграла каких-то ничтожные 0,1 секунды!

Настоящая драма - ведь вторая медаль была так близка. А Йохауг, кстати, на финише набрала такую скорость, будто совсем не устала.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) 28:06.3
2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.4
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +31.5.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников
Темы наталья непряева
Новости
В Британии сообщили о напряжённой ситуации на границах Украины
Рудковская назвала слухи о госпитализации Билана полной ерундой
Драма на Олимпиаде: Лыжнице Непряевой не хватило 0,1 секунды
Туктамышева поддержала Валиеву, заподозренную в употреблении допинга
Лукашенко объяснил, почему никакой горячей войны не будет
Зеленский заявил о психологическом давлении России на Украину
В РФ зафиксировали новый скачок суточного числа заражений COVID-19
The Guardian: Трасс подпишет проект "самых жёстких санкций" против России
Подростку дали пять лет колонии за планы взорвать ФСБ в Майнкрафте
Российский чиновник поддержал "сталинские" расстрелы семей провинившихся
Популярное
Здоровье
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован несмотря на то, что восемь раз вакцинировался от COVID-19.

Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву
Происшествия
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Дмитрий Соколов Боярская месть: почему русские монархи не могли жениться по любви Дмитрий Соколов Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Неожиданный вопрос телеведущего Норкина о НАТО заставил замолчать всю студию
Здоровье
Невролог Мацокин призвал после "омикрона" отказаться от кофе: "Станет хуже"
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Мир. Новости мира
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Последние материалы
The Guardian: Трасс подпишет проект "самых жёстких санкций" против России
Подростку дали пять лет колонии за планы взорвать ФСБ в Майнкрафте
"Роза Хутор" и Сочинский государственный университет займутся подготовкой профессионалов для рынка активного туризма
Российский чиновник поддержал "сталинские" расстрелы семей провинившихся
Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии Трасс
Эксперты рассказали о "чёрных общаках" мигрантских диаспор
Организатора массовых ложных минирований в РФ выявили на Украине
Петербург не готов принять финал Лиги чемпионов в конце весны
Китай против Тайваня: войну очень хочет США
Отец Фриске объяснил, в чём разница между болезнями дочери и Заворотнюк
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников