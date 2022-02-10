Агентство допинг-тестирования высказалось о ситуации с Валиевой

Международное агентство допинг-тестирования - ITA уже в курсе ситуации с фигуристкой сборной России Камилой Валиевой. Однако никаких решений агентство не публиковало.

Там отметили, что каждое заявление по подобным поводам публично размещается на сайте ITA и не комментируется каким-либо иным образом.

«На сегодняшний день такое объявление не публиковалось», - сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение в агентстве.

Мы уже писали, что глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс назвал ситуацию вокруг допинг-теста россиянки Камилы Валиевой "спекуляцией".

До этого британский портал сообщил, что церемонию вручения золотых медалей российской команде по фигурному катанию могли перенести из-за допинг-теста спортсменки. Также известно, что сегодня Камила вышла на тренировку.