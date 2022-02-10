Авербух обратился к Валиевой на фоне допинг-скандала: "Ты поцелована богом"

Тренер по фигурному катанию Илья Авербух обратился к спортсменке Камиле Валиевой, которая оказалась в центре допинг-скандала на Олимпийских играх в Пекине.

Он отметил в своём Instagram-аккаунте, что сегодня все жители страны переживают за фигуристку и поддерживают её. Авербух призвал россиян писать как можно больше добрых слов в адрес Валиевой и не искать заговоров, опережая события.

"Камила, я не раз говорил, что ты поцелована богом и пришла на эту Землю, чтобы вдохновлять, открывать новые грани в фигурном катании. Уверен, что таких людей Господь особенно хранит", — подчеркнул тренер.

Ранее в СМИ стала появляться информация о том, что Валиева якобы сдала положительный допинг-тест, что не позволит ей дальше участвовать в Олимпиаде. Позже команде юристов удалось снять отстранение со спортсменки.

Сегодня фигуристка вышла на тренировку. Валиевой предстоит продемонстрировать свои навыки на индивидуальных соревнованиях по одиночному катанию 15 и 17 февраля.

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