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Автор Дмитрий Плотников

Может сам побежишь? Российская лыжница - норвежскому автору статьи про россиян

Спорт

Российская лыжница Вероника Степанова выложила пост на своей стриничке Instagram в адрес норвежского журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта.

Может сам побежишь? Российская лыжница - норвежскому автору статьи про россиян

"...вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли? Извините, что приняла это на свой счет, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это «нечестно»? Несправедливо по отношению к кому, интересно мне? Возможно, вам следует приехать и пробежать трассу вместо меня. Конечно, это очень порадует зрителей NRK. Ой, простите — NRK, кажется, проиграл битву за право показывать Олимпиаду. Вы пытаетесь компенсировать это таким громким заявлением?", - пишет российская спортсменка.

Вероника также сообщает, что написала это пару дней назад, затем передумала и решила не опубликовывать.

"Но потом я заметила, что господин Сальтведт не сдается, и я подумала: почему я молчу, когда кто-то так занят спорами о том, чтобы выгнать мою страну и меня с Олимпиады?" - подытожила Степанова.

Ранее глава ФЛГР - Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила, что отныне бойкотирует норвежские СМИ. Произошло это как раз после того, как норвежец опубликовал статью о победе нашего лыжника Александра Большунова. В статье Сальтведт заявил, что россияне "вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона".

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Автор: Дмитрий Плотников
Темы александр большунов
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