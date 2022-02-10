С фигуристки сборной России Камилы Валиевой сняли отстранение. Наша команда сохранит золото в командном турнире зимней Олимпиады в Пекине.
Ранее российская сборная выиграла командные соревнования на Олимпийских играх, но церемонию награждения так ещё и не провели. Позже появилась информация, что допинг-тест 15-летней фигуристки имеет наличие запрещённой субстанции в микродозе.
Команде юристов позже удалось снять отстранение Валиевой. Правда, на это решение могут подать апелляцию в CAS — Спортивный арбитражный суд, пишет "Чемпионат".
Спортсмена временно отстраняют при наличии неблагоприятного результата допинг-пробы (если в пробе содержится вещество, не считающееся особым — каковым и является препарат, обнаруженный у нашей девушки).
Напомним, серебро на командном турнире по фигурному катанию получила американская сборная. Бронзовые медали выиграла Япония.
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