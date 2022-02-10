Этери Тутберидзе впервые отреагировала на скандал вокруг Валиевой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на информацию о сомнительном допинг-тесте у её ученицы Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

Тутберидзе не стала раскрывать подробности ситуации. Она ответила на вопросы журналистов о допинг-пробе одной фразой.

"Сплетнями не занимаюсь", — цитирует тренера РИА Новости.

В понедельник, 7 февраля, сборная РФ по фигурному катанию заняла первое место на Олимпиаде в командном первенстве, но церемонию награждения перенесли из-за допинг-скандала.

9 февраля иностранные СМИ сообщили, что в допинг-пробе 15-летней Валиевой якобы обнаружили запрещённое вещество. Однако информация об этом не подтвердилась. По предварительным данным, фигуристку официально не признали виновной в инциденте с допинг-тестом.

Согласно графику Олимпийских игр, Валиева должна поучаствовать в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. Короткая программа запланирована на 15 февраля, а произвольная — на 17 февраля.

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