EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

"Продолжим выигрывать": Тарасова посмеялась над поднятием возрастного ценза

Спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала комментарий на предложение Международного союза конькобежцев о поэтапном поднятии возрастного ценза у фигуристов.

"Продолжим выигрывать": Тарасова посмеялась над поднятием возрастного ценза

"Мы будем продолжать выигрывать, даже если это решение примут. Они могут делать, что хотят", — заявила Татьяна Анатольевна в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Напомним, предложение было сформировано на основании информации, полученной от медкомиссии Международного союза конькобежцев - ISU. Совет предложил оставить возраст выхода во взрослые без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и поднимать его до 16 лет с сезона-2023/2024 гг., а с сезона-2024/2025 гг. — до 17 лет. Как и в нынешних правилах, спортсмену нужно достичь данного возраста до 1 июля текущего года.

Напомним, лучшей фигуристке планеты Камиле Валиевой на данный момент 15 лет. Российская фигуристка также вошла в ТОП-10 самых упоминаемых персон в англоязычных персон в связи с зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников
Темы татьяна тарасова фигурное катание
Новости
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Доктор Комаровский назвал отличительные симптомы омикрон-штамма
Бывший посол США в России: Украина не имеет права вступать в НАТО
Россияне поспорили из-за госпитализации "восемь раз привитого" Жириновского
Самолёт Cessna совершил жёсткую посадку в Татарстане
"Продолжим выигрывать": Тарасова посмеялась над поднятием возрастного ценза
Назван напиток, который нельзя пить после "омикрона"
РПЦ призвала жёстче наказывать интернет-педофилов
В Пакистане женщина проткнула себе голову гвоздём в надежде родить мальчика
Захарова оценила последствия пересмотра Минских соглашений
Популярное
Мир. Новости мира
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских

42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине, потому что очень любит "убивать русских".

Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Дмитрий Давыдов предложил способ борьбы с безответственными собачниками
Общество
Дмитрий Давыдов предложил способ борьбы с безответственными собачниками
Политика. Новости и аналитика
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Политика. Новости и аналитика
Кремль отреагировал на сообщение о размещении американских ракет на Украине
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Зеленский ответил на угрозу Лукашенко прекратить поставки ГСМ на Украину
Здоровье
Медики назвали симптом при "омикроне", после которого тяжело дышать
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Новости спорта
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Последние материалы
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Доктор Комаровский назвал отличительные симптомы омикрон-штамма
Бывший посол США в России: Украина не имеет права вступать в НАТО
Россияне поспорили из-за госпитализации "восемь раз привитого" Жириновского
Самолёт Cessna совершил жёсткую посадку в Татарстане
"Продолжим выигрывать": Тарасова посмеялась над поднятием возрастного ценза
Танатотерапия: как перестать бояться смерти?
Назван напиток, который нельзя пить после "омикрона"
РПЦ призвала жёстче наказывать интернет-педофилов
В Пакистане женщина проткнула себе голову гвоздём в надежде родить мальчика
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников