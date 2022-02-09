Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала комментарий на предложение Международного союза конькобежцев о поэтапном поднятии возрастного ценза у фигуристов.
"Мы будем продолжать выигрывать, даже если это решение примут. Они могут делать, что хотят", — заявила Татьяна Анатольевна в беседе с корреспондентом "Чемпионата".
Напомним, предложение было сформировано на основании информации, полученной от медкомиссии Международного союза конькобежцев - ISU. Совет предложил оставить возраст выхода во взрослые без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и поднимать его до 16 лет с сезона-2023/2024 гг., а с сезона-2024/2025 гг. — до 17 лет. Как и в нынешних правилах, спортсмену нужно достичь данного возраста до 1 июля текущего года.
Напомним, лучшей фигуристке планеты Камиле Валиевой на данный момент 15 лет. Российская фигуристка также вошла в ТОП-10 самых упоминаемых персон в англоязычных персон в связи с зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.
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